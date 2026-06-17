フジパン「スナックサンド Ｗピーチ」限定発売

フジパンは、北名古屋市の市制施行20周年を記念し、同市にあるフジパン西春工場との共同開発商品「スナックサンド Wピーチ」を7月1日から2カ月間の期間限定で発売する。北名古屋市がハートに近い地形であることから、ハートに似た形の桃をテーマに採用した。白桃クリームと白桃ジャムを組み合わせ、夏に合うさわやかな甘さに仕上げた。パッケージには、名古屋芸術大学と連携して制作した市制20周年記念ロゴと、キャッチフレーズ「ゆめひろがる。このまちと。」をデザインし、市、企業、大学が連携した地域活性化の一環として展開する。＜商品情報＞商品名：スナックサンド Wピーチ、内容：白桃クリームと白桃ジャム、価格：オープン価格、発売日：2026年7月1日、販売期間：2カ月間、販売地域：愛知県、岐阜県、三重県を中心に静岡県、福井県、石川県、富山県、滋賀県の一部、販売店：スーパー、ドラッグストアなど、JANコード：4902410-256434。