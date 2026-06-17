トップに戻る
📅 2026/06/17 執筆者：shirai
トップに戻る

マルトモ「ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ」協賛

マルトモは、2027年3月19日から9月26日まで神奈川県横浜市の旧上瀬谷通信施設で開催される「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」に、ブロンズパートナーとして参画する。同博覧会は「地球と。咲きに行こう。」をキャッチコピーに、園芸・造園の振興や花と緑のある暮らし、グリーン社会の実現に向けた課題解決を目指す国際的な博覧会。マルトモは、メインテーマ「幸せを創る明日の風景」に込められた、花・緑・農・食が命や暮らしを支えるという考えに共感し、「園芸文化プロジェクト」と「屋外展示プロジェクト」を支援する。両プロジェクトでは、土壌改良剤として同社の「くらげチップ」が使用される予定。同社は本協賛を通じ、人と自然が共生する豊かな未来の実現に貢献する。＜イベント情報＞名称：2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）、主催：2027年国際園芸博覧会協会、会期：2027年3月19日～9月26日、会場：旧上瀬谷通信施設、テーマ：幸せを創る明日の風景、参加規模：約70カ国・国際機関、有料来場者数約1,000万人。

記事シェア：

関連記事

フードボイス記事ニュース

矢野経済研究所「飲料市場に関する調査」を実施

矢野経済研究所は2016年9月～10月にかけ、飲料メーカー、販売企業などを対象に行った飲料市場調査の結果を発表した。飲料市場とは炭酸飲料やコーヒー飲料、ミネラルウォーター、果汁入り飲料、各種茶系（日本…

明治「北海道十勝ナチュラルチーズ」４品期間限定発売

明治は、明治北海道十勝ブランドより、乳製品の消費拡大に貢献し日本の酪農家を応援するために、国産生乳を100％使用した「明治北海道十勝モッツァレラチーズ（カット）」「明治北海道十勝チェダーチーズ（カット…

第６回「オーガニックライフスタイル ＥＸＰＯ」

【動画ニュース】オーガニックへの関心が高まる中、第6回「オーガニックライフスタイルEXPO 2021」が9月16から18日まで、東京都立産業貿易センターで開催された。