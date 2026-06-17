マルトモ「ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ」協賛

マルトモは、2027年3月19日から9月26日まで神奈川県横浜市の旧上瀬谷通信施設で開催される「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」に、ブロンズパートナーとして参画する。同博覧会は「地球と。咲きに行こう。」をキャッチコピーに、園芸・造園の振興や花と緑のある暮らし、グリーン社会の実現に向けた課題解決を目指す国際的な博覧会。マルトモは、メインテーマ「幸せを創る明日の風景」に込められた、花・緑・農・食が命や暮らしを支えるという考えに共感し、「園芸文化プロジェクト」と「屋外展示プロジェクト」を支援する。両プロジェクトでは、土壌改良剤として同社の「くらげチップ」が使用される予定。同社は本協賛を通じ、人と自然が共生する豊かな未来の実現に貢献する。＜イベント情報＞名称：2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）、主催：2027年国際園芸博覧会協会、会期：2027年3月19日～9月26日、会場：旧上瀬谷通信施設、テーマ：幸せを創る明日の風景、参加規模：約70カ国・国際機関、有料来場者数約1,000万人。