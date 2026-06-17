ワンズトライン「ＢＯＮＴＥＭＰＳ」那須に新店舗

ワンズトラインは、韓国発のドーナツカフェ「BONTEMPS」の新店舗「BONTEMPS 那須ガーデンアウトレット店」を7月1日に栃木県那須塩原市の那須ガーデンアウトレット内にオープンする。BONTEMPSは、韓国の伝統菓子「クァベギ」を現代風にアレンジしたドーナツを看板商品とするカフェブランドで、外はふわっと、中はもちっとした食感のドーナツを各店舗で毎朝手作りしている。那須店では約20種類のドーナツや韓国で人気のドリンクを提供し、オープン記念として同店限定・期間限定のブルーベリードーナツ2種類を発売する。「ブルーベリームース」はホワイトチョコレートとブルーベリークリームを合わせた爽やかな味わい、「ブルーベリーチーズケーキ」は濃厚なチーズクリームとブルーベリージャムを組み合わせた味わいに仕上げた。＜店舗情報＞店舗名：BONTEMPS 那須ガーデンアウトレット店、住所：栃木県那須塩原市塩野崎184-7 那須ガーデンアウトレット ミドルエリア052、電話：070-1072-1975、営業時間：施設営業時間に準ずる、オープン日：2026年7月1日。