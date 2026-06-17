味の素 「アクアソリタ」応援熱中症対策プロジェクト

味の素（東京都中央区、中村茂雄社長）は、6月10日に、「アクアソリタ応援熱中症対策プロジェクト」メディア発表会を日本教育会館一ツ橋ホールで開催した。同プロジェクトは、屋外で声援や観戦、楽器演奏など「スポーツを応援する人」の熱中症者が増えており、経口補水液「アクアソリタ」を飲むことで、未然に熱中症を防ぐことを目的にスタートした。同社の調査ではスポーツを応援する人の二人に一人が熱中症といわれており、熱中症対策が急がれていた。この日、発表会会場では早稲田実業学校高等部吹奏楽部の公開授業が行われ、演奏後、全員でアクアソリタを飲み干すパフォーマンスが行われ、会場を盛り上げた。済生会横浜市東部病院 患者支援センター長 谷口英喜氏は「こまめに経口補水液を適切に活用出来るように準備しておくことが有効です」とコメントした。また、ゲスト応援団長ティモンディは「今年の夏は経口補水液アクアソリタを備えて応援を楽しく乗り切るぞ」と士気を高めた。商品概要①「アクアソリタ」、②「アクアソリタ」 ゼリーりんご風味とゆず風味、容量1500ml 2130g、価格オープン価格、賞味期間①16ヵ月 ②18カ月 （いずれも常温未開封）。ブランドサイト: https://www.ajinomoto.co.jp/aquasolita/