カンロ 「ピュレグミすいすい塩スイカ」 発売

全国シャンメリー協同組合(所在地 東京都中央区、理事長 松山博正)は、靴下の素晴らしさを提唱する靴下メーカー、タビオ(所在地 大阪市浪速区、運営責任者 越智勝寛)とコラボした「フォトキャンペーン」を1…
カンロ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村田哲也)は、みずみずしいスイカの夏らしい味わいが楽しめる「ピュレグミすいすい塩スイカ」を6月23日より全国で発売する。「ピュレグミ」は、フルーツのおいしさを引き出す“すっぱいパウダー”と独自の“果肉食感”により、噛むほどにフルーティーな甘ずっぱいおいしさが広がり、食べた瞬間こころが晴れるように、“ハート（気持ち）があがる”ハート型のグミ。今回、発売されるのは、夏の風物詩“塩スイカ”をピュレグミで表現した「ピュレグミすいすい塩スイカ」。スイカ果汁を使用したみずみずしい味わいに、甘さ引き立てる塩を配合。外側はすっぱいパウダーでコーティングし、あと引くおいしさで、甘さと塩味が暑い季節にぴったりな、爽やかな味わいに仕上げられている。グミ粒は完熟のスイカをイメージした赤いハート型。出会えたらハッピーなレア型として、夏の水辺がテーマの「かに型」「貝がら型」「いるか型」の3種を潜ませたという。パッケージは「真夏の水遊び」をイメージした5種のデザインを展開。フレッシュでみずみずしいスイカをメインに、バックにはきらめく水が涼やかなプールや海などの景色を配置。また、裏面には、「はしゃぐ夏を眺めながら木陰でひとやすみ。『なにもしない』をするのもいいね。」といった情緒的なメッセージのほか、底面には「ステキな夏になりますように」「たまにはゆっくり過ごそう」などの前向きになれるメッセージも添えられている。【商品概要】■商品名：ピュレグミすいすい塩スイカ ■発売日：6月23日（火） ■参考価格：オープン価格（想定小売価格 税込162円前後） ■内容量：52ｇ ■販売エリア：全国 ■ブランドサイト：https://kanro.jp/pages/pure/