カンロ 「ピュレグミすいすい塩スイカ」 発売

オハヨー乳業「ぜいたく果実 白桃アイスバー」全国発売

オハヨー乳業は3月26日より、「ぜいたく果実」シリーズの新商品として、「ぜいたく果実 白桃アイスバー」を全国で発売する。 同シリーズは、“日々のちいさな贅沢や楽しみが、あなたの生活を豊かにする”をコン…