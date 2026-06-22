大阪市「タイ次世代食品ビジネス商談会」

味の素「東日本大震災に伴う特別損失について」

味の素㈱は、東日本大震災に伴い、平成２３年３月期の連結財務諸表において次の通り特別損失を計上する見込みとなった。１、被害の概要 （１）設備に対する被害 ８億円（２）たな卸資産に対する被害 １５億円 （…