東京ばな奈「３５周年を記念してダブルバナナ味」発売

1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」。これまで累計販売数は20億個を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして世界一の売上を達成するなど、世界中で愛されるお菓子へと成長を続けているが、35周年を迎えた今年、東京ばな奈ワールドとして192種類目、スポンジケーキとしては30種類目となる待望の新作「35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味」が発売される。同商品は、35年の歴史で初めてとなる“ダブルバナナ製法”で作り上げた、とびきりフルーティーな東京ばな奈。外側には本物のバナナを丁寧に裏ごしして作った、なめらかな“バナナカスタードクリーム”。内側にはバナナの果肉感を残して煮詰めた、きらめく“バナナコンフィチュール”を忍ばせ、頬張ると2層がとろけ合い、まるで完熟した生バナナのような爽やかで芳醇な甘さが口いっぱいに広がるのが特長だ。なお、同商品の発売を機に、グランスタ東京やあべのハルカス近鉄本店などで期間限定の催事も行われる予定だ。【商品概要】■商品名：35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味 ■価格：4個入 756円(本体価格700円)、8個入 1,404円(本体価格1,300円)、12個入 2,095円（本体価格1,940円） ■発売日：7月1日(水)～終売日未定 ■販売店舗：東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、羽田空港第1ターミナル 2F マーケットプレイス 特選洋菓子館、羽田空港第2ターミナル 2F 国内線出発ロビー 東京食賓館 時計台3番前、ぶどうの木&鎌倉座 阿佐ヶ谷店（※4個入のみ販売） ■公式ＨＰ：https://www.tokyobanana.jp/