農心「辛ラーメン ロゼ 袋麺」発売

農心ジャパンは、グローバルブランド「辛ラーメン」シリーズの新商品「辛ラーメン ロゼ 袋麺」を7月10日から一部小売店と同社公式オンラインストア限定で発売する。公式オンラインストアでは7月1日から先行予約を受け付ける。同商品は5月に発売したカップ麺に続く「辛ラーメン ロゼ」シリーズの袋麺で、農心ジャパン公式レシピで人気No.1となった「ロゼ辛ラーメン」を気軽に楽しめるよう商品化した。トマトとクリームのソースにコチュジャンの旨みと辛ラーメンならではの旨辛さを合わせ、クリーミーでまろやかな口当たりとしっかりした辛さを両立した。麺には溝のある平打ちの太ちぢれ麺を採用し、濃厚なソースが絡む食べ応えのある一品に仕上げた。＜商品情報＞商品名：辛ラーメン ロゼ 4食入 袋麺、希望小売価格：税込1,131円、発売日：7月10日、発売地域：全国の一部小売店および農心ジャパン公式オンラインストア限定、内容量：135g（麺104g）×4食、辛さ：2.0※農心自社製品基準による独自辛さ指数、商品URL：https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup01_27.html