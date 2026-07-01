日清オイリオ「ＢＯＳＣＯ展」開催

日清オイリオグループは、オリーブオイルブランド「BOSCO」の魅力を五感で楽しむ体験型イベント「BOSCO OLIVE OIL 味わうアート展 〜食卓彩る、早摘みのグリーン〜」を7月22日から26日まで、東京・原宿の「café STUDIO」で開催する。会場では、BOSCOの世界観を反映したBGMや内装、早摘みグリーンオリーブをイメージした青々しく爽やかな香りで来場者を迎える。深いコクと爽やかなキレが特長のBOSCOを、バゲットやアイスクリーム、サラダなどの食材にかけ、彩り広がる一皿をアート作品のように楽しみながら試食できる。フォトスペースの設置や、ボスコエキストラバージンオリーブオイルポーションのお土産配布、BOSCO公式Instagramのフォローといいねで参加できる会場限定キャンペーンも実施する。＜イベント情報＞名称：BOSCO OLIVE OIL 味わうアート展 〜食卓彩る、早摘みのグリーン〜、期間：7月22日〜26日、時間：11時〜19時、最終入場18時40分、初日のみ17時〜19時、場所：café STUDIO、住所：東京都渋谷区神宮前4-31-10 YMスクエア原宿1F、アクセス：東京メトロ千代田線「明治神宮前駅」徒歩4分、JR山手線「原宿駅」徒歩6分、内容：香り体験、BOSCOをかけた試食体験、フォトスペース、オイルポーションのお土産、会場限定キャンペーン、公式Instagram：https://www.instagram.com/bosco_olive/