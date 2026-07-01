静岡県「ウェルネス・フーズＥＸＰＯ」開催

静岡県は、フードテックやウェルネス分野の先端技術を紹介する「静岡ウェルネス・フーズEXPO 2026」を7月23日から25日まで、静岡市駿河区のグランシップで開催する。来場登録の受け付けを開始した。同展には、フードテックなどの先端技術を持つ企業や団体約50社が出展し、県内外のスタートアップと県内企業のマッチングや共創を促進する。同時開催の「TECH BEAT Shizuoka 2026」では、国内外のスタートアップが過去最大規模で集結し、AIをはじめとする先進技術の展示や県内企業との商談を行う。＜イベント情報＞名称：静岡ウェルネス・フーズEXPO 2026、期間：7月23日〜25日、会場：グランシップ、住所：静岡市駿河区東静岡二丁目3番1号、入場料：無料、出展数：約50社・団体、同時開催：TECH BEAT Shizuoka 2026、来場登録URL：https://shizuoka-wellnessfoods-expo.com