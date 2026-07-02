キユーピー「具だくさん和風タルタル」発売

日清「プラントベースうなぎ」開発成功

日清食品ホールディングス (社長・CEO:安藤宏基) は、動物由来原料を一切使用せずに “うなぎの蒲焼” の食感や見た目、風味を再現した「プラントベースうなぎ」の開発に成功した…