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📅 2026/07/02 執筆者：shirai
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キユーピー「具だくさん和風タルタル」発売

キユーピーは、和風仕立ての新商品「キユーピー 具だくさん和風タルタル」を8月20日から全国で発売する。同商品は、かつおだし、醤油、柚子果汁を加え、あおさの香りをアクセントにきかせたタルタルソース。口に入れると柚子果汁の爽やかな酸味と香りが広がり、続いてかつおだしと醤油の奥深いコク、あおさの磯の風味が楽しめる。玉ねぎのシャキシャキとした食感やゴロゴロとした具材感も特長で、常温10カ月保存に対応する。今年はキユーピーが1966年に日本初の市販用タルタルソースを発売してから60周年にあたり、伸長するタルタルソース市場に向けて「具だくさんタルタル」シリーズのラインアップを拡充する。アジフライなどの揚げ物に加え、うどんやそうめん、ご飯などの主食メニューにも合わせやすい。＜商品情報＞商品名：キユーピー 具だくさん和風タルタル、内容量：145g、参考小売価格：税抜325円、税込351円、賞味期間：常温10カ月、発売日：8月20日、発売地域：全国、特設サイト：https://www.kewpie.co.jp/tartar/

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