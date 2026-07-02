モランボン「超熟成発酵キムチチゲ用スープ」発売

キリンビール（社長：磯崎功典）は、果汁のみずみずしい味わいが特長の「氷結®」シリーズが2001年の発売以降好調に推移し、20周年となる今年、累計販売本数が160億本を突破。また、糖類・甘味料不使用で、…
モランボンは、精肉売場向け商品として「超熟成発酵キムチチゲ用スープ」を8月10日に新発売する。また、「熟成濃厚キムチチゲ用スープ」「熟成濃厚キムチチゲ用スープ マイルド」を7月15日にリニューアル発売する。新商品の「超熟成発酵キムチチゲ用スープ」は、韓国キムチペーストをふんだんに使用し、発酵由来の豊かな酸味とキレのある辛さで、本場韓国で食べるような味わいを目指した。韓国キムチペーストのほか、熟成コチュジャン、発酵唐辛子、野菜発酵エキスを配合し、熟成キムチの旨みと酸味を活かした。リニューアルする「熟成濃厚キムチチゲ用スープ」は、韓国キムチペースト、熟成コチュジャン、味噌を増量し、濃厚感を高めた。「同 マイルド」は、にんにくと熟成コチュジャンを増量し、野菜発酵エキスを新たに配合することで、辛さがなくても満足感のある味わいに仕上げた。＜商品情報＞商品名：超熟成発酵キムチチゲ用スープ、内容量：700g、発売日：8月10日、保存方法：直射日光を避け常温保存、賞味期間：750日、参考小売価格：税抜380円、税込410円。商品名：熟成濃厚キムチチゲ用スープ、内容量：750g、発売日：7月15日、保存方法：直射日光を避け常温保存、賞味期間：750日、参考小売価格：税抜380円、税込410円。商品名：熟成濃厚キムチチゲ用スープ マイルド、内容量：750g、発売日：7月15日、保存方法：直射日光を避け常温保存、賞味期間：750日、参考小売価格：税抜380円、税込410円、ブランドページ：https://www.moranbong.co.jp/nabe/kimchichigae/