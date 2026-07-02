モランボン「超熟成発酵キムチチゲ用スープ」発売

キリン「氷結®」シリーズ累計販売本数１６０億本」突破

キリンビール（社長：磯崎功典）は、果汁のみずみずしい味わいが特長の「氷結®」シリーズが2001年の発売以降好調に推移し、20周年となる今年、累計販売本数が160億本を突破。また、糖類・甘味料不使用で、…