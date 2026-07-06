湖池屋「めっちゃムーチョ」夏限定発売

キング醸造「パイン酒」３月１０日より春夏限定発売

キング醸造は、リキュールカップシリーズから2020年春夏限定の「パイン酒」を3月10日より発売する。カップ酒市場では、日本酒や焼酎の商品が大半を占めるなか、同社ではリキュールカップシリーズとして、「梅…