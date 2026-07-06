湖池屋「めっちゃムーチョ」夏限定発売

※ケータイからはコチラ ベルギービールを楽しんでください、と９月８日〜１１日、東京・六本木ヒルズで「ベルギービールウィークエンド東京２０１１」が開催された。会場には、勤め帰りの方やベルギービールファン…
湖池屋は、「カラムーチョ」「すっぱムーチョ」ブランドから、夏限定商品「めっちゃカラムーチョ 夏のやみつきファイヤー」と「めっちゃすっぱムーチョ 夏の爽快シャワー」を7月6日に全国のコンビニエンスストアで先行発売し、7月13日から全国のスーパーマーケットなど一般チャネルで発売する。暑い夏に刺激を求めるニーズに応え、辛さや酸っぱさを思い切り楽しめる“強刺激ムーチョ”として展開する。「めっちゃカラムーチョ 夏のやみつきファイヤー」は厚切りポテトチップスを採用し、通常のカラムーチョチップス ホットチリ味比で辛さ5倍に仕上げた。チキン、ガーリック、オニオン、パプリカなど定番の味覚構成を生かしながら、強い辛みと旨みのバランスを追求した。「めっちゃすっぱムーチョ 夏の爽快シャワー」は、湖池屋新商品の中で再販売を望む声が最も多かった味で、堅め食感のポテトチップスに強烈な酸っぱさを合わせた。パッケージは夏の夜空を彩る花火をモチーフに、刺激的な味わいの高揚感を表現した。＜商品情報＞商品名：めっちゃカラムーチョ 夏のやみつきファイヤー、内容量：52g、価格：オープン価格。商品名：めっちゃすっぱムーチョ 夏の爽快シャワー、内容量：52g、価格：オープン価格。発売日・販売先：7月6日から全国のコンビニエンスストア先行、7月13日から全国のスーパーマーケットほか一般チャネル。＜夏限定パッケージ商品＞商品名：カラムーチョチップス ホットチリ味、内容量：55g。商品名：甘辛無限カラムーチョ ヤンニョムだれチキン、内容量：53g。商品名：和牛カラムーチョ 冴えるわさび、内容量：53g。価格：オープン価格。発売日・販売先：7月6日から全国の全チャネル、展開予定：7月6日〜25日、ブランドサイト：https://mucho.koikeya.co.jp/