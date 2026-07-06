日本万博バーラト協会「ビリヤニ祭」開催

キリングループ「なりキリンママ・パパ」の展開部門拡大

キリン株式会社、キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社、メルシャン株式会社は、育児や介護など、時間に制約がある働き方を1カ月間体験するキリン独自の取り組み「なりキリンママ・パパ」の展開部門を拡…