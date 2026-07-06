日本万博バーラト協会「ビリヤニ祭」開催

第一屋製パン（本社：東京都小平市、代表取締役社長：細貝正統）とダイドードリンコ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中島孝徳）は、共同開発した新商品「ダイドーブレンドコーヒーあんぱん」「ダイドーブレン…
日本万博バーラト協会は、8月22日、23日に万博記念公園の上の広場で「万博バーラトフェス2026 SUMMER（ビリヤニ祭）」を開催する。同協会は大阪・関西万博のバーラトパビリオン（インド館）の記録・レガシー保全や文化交流に取り組んでおり、今回のイベントでは大阪・関西万博3大ビリヤニとするバーラト、ネパール、パキスタンをはじめ、全国各地から本格ビリヤニが集結する。会場では、スパイス香るビリヤニのほか、インド本場のフードやスイーツ、雑貨、民族衣装、アクセサリーなどの物販、本格インドダンスや音楽ライブ、ヨガ体験ワークショップ、カバディ、クリケットなどのスポーツイベントも予定している。開催に合わせ、出店・協賛企業を募集するほか、CAMPFIREでクラウドファンディングも実施し、目標金額50万円を目指す。＜イベント情報＞イベント名：万博バーラトフェス2026 SUMMER（ビリヤニ祭）、開催日：8月22日、23日、会場：万博記念公園 上の広場、内容：ビリヤニ祭、インドフード、スイーツ、雑貨、民族衣装、アクセサリー販売、インドダンス、音楽ライブ、ヨガ体験、カバディ、クリケットなど、出店・協賛募集URL：https://www.expo-bharat.jp/sgaiyou、クラウドファンディングURL：https://camp-fire.jp/projects/961490/view＜クラウドファンディング情報＞プロジェクト名：万博バーラトフェス/ビリヤニ祭、実施期間：7月5日〜31日、受付窓口：CAMPFIRE、目標金額：50万円、返礼品：オリジナルグッズ、特別パーティ参加券ほか、プロジェクトURL：https://www.expo-bharat.jp/bharat-fes