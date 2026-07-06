カルビー「夏ポテト 天草のレモン味」発売

湖池屋「スコーン」こだわり素材の新商品３品発売

湖池屋は、2019年2月にフルリニューアルした「スコーン」のさらなるブランド力の強化を目指し、素材にこだわることで無性に食べたくなる味わいを追求した、新「スコーン やみつきバーベキュー」、「スコーン …