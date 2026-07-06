カルビー「夏ポテト 天草のレモン味」発売

日本マクドナルド(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：日色保)は、冬にぴったりのチョコレートドリンク「ゴディバ ホットチョコレート」を1月19日より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する…
カルビーは、季節限定の厚切りポテトチップス「夏ポテト」シリーズから、新商品「夏ポテト 天草のレモン味」を7月6日から九州エリアで数量限定発売する。カルビー公式オンラインショップ「カルビーマルシェ」でも同日10時から販売する。同商品は、熊本県玉名市産の新じゃがと、熊本県天草市産レモンを使用したポテトチップス。国産の夏の新じゃがのみを使う「夏ポテト」は、水分が多くみずみずしい新じゃがを波型の厚切りカットでフライし、さっくりとした軽い食感に仕上げたシリーズ。今回使用する玉名市産のじゃがいもは、有明海の温暖な気候や菊池川流域の肥沃な土壌、昼夜の寒暖差により育まれた豊かな風味と自然な甘みが特長。天草のレモンによるさっぱりとした酸味とじゃがいものうま味のバランスを楽しめる、暑い季節向けの味わいに仕上げた。＜商品情報＞商品名：夏ポテト 天草のレモン味、内容量：57g、価格：オープン、想定価格：税込190円前後、発売日：7月6日、販売エリア：九州、備考：数量限定、なくなり次第終了、カルビー公式オンラインショップ「カルビーマルシェ」でも販売、季節限定厚切りポテトチップスシリーズURL：https://www.calbee.co.jp/kisetsu/、「夏ポテト」紹介動画：https://www.tiktok.com/@calbee_jp_official/video/7638518977525714194