トップに戻る
📅 2026/07/06 執筆者：shirai
トップに戻る

カルビー「夏ポテト 天草のレモン味」発売

カルビーは、季節限定の厚切りポテトチップス「夏ポテト」シリーズから、新商品「夏ポテト 天草のレモン味」を7月6日から九州エリアで数量限定発売する。カルビー公式オンラインショップ「カルビーマルシェ」でも同日10時から販売する。同商品は、熊本県玉名市産の新じゃがと、熊本県天草市産レモンを使用したポテトチップス。国産の夏の新じゃがのみを使う「夏ポテト」は、水分が多くみずみずしい新じゃがを波型の厚切りカットでフライし、さっくりとした軽い食感に仕上げたシリーズ。今回使用する玉名市産のじゃがいもは、有明海の温暖な気候や菊池川流域の肥沃な土壌、昼夜の寒暖差により育まれた豊かな風味と自然な甘みが特長。天草のレモンによるさっぱりとした酸味とじゃがいものうま味のバランスを楽しめる、暑い季節向けの味わいに仕上げた。＜商品情報＞商品名：夏ポテト 天草のレモン味、内容量：57g、価格：オープン、想定価格：税込190円前後、発売日：7月6日、販売エリア：九州、備考：数量限定、なくなり次第終了、カルビー公式オンラインショップ「カルビーマルシェ」でも販売、季節限定厚切りポテトチップスシリーズURL：https://www.calbee.co.jp/kisetsu/、「夏ポテト」紹介動画：https://www.tiktok.com/@calbee_jp_official/video/7638518977525714194

記事シェア：

関連記事

マクドナルド「ゴディバ ホットチョコレート」発売

日本マクドナルド(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：日色保)は、冬にぴったりのチョコレートドリンク「ゴディバ ホットチョコレート」を1月19日より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する…

湖池屋「スコーン」こだわり素材の新商品３品発売

湖池屋は、2019年2月にフルリニューアルした「スコーン」のさらなるブランド力の強化を目指し、素材にこだわることで無性に食べたくなる味わいを追求した、新「スコーン やみつきバーベキュー」、「スコーン …

フードボイス記事ニュース

スマイル「第４４期　総会で役員選任」

スマイルは6月28日、第44期定時株主総会で次の通り役員が選任された。△大野敦（代表取締役社長執行役員）、△河上雅彦（取締役執行役員　経営統括室長）、△和泉徳治（取締役執行役員　物流本部長）、△取締役…