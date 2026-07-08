はくばく「刀削風麺」発売

はくばくは、自宅で手軽に本格中華を楽しめる乾麺「刀削風麺」を9月1日から全国で発売する。同商品は、職人が作る刀削麺の「削り」を乾麺で再現した商品。乾麺では、麺線の厚みの違いによるシワや折れが課題となるため製造ハードルが高かったが、生地の流し込みをミリ単位で調整し、専用部品の独自カスタムを重ねることで、2年半をかけて商品化した。一等粉を100％使用した麺は、小麦本来の豊かな風味が特長で、中央が厚く両端が薄い特殊な「かもめ状」の断面に仕上げた。薄い部分のつるんとなめらかな口当たりと、厚い部分の強いコシ、もちもち食感を一口で楽しめる。スープを付属しないため、麻婆豆腐の素や市販の鍋つゆ、混ぜつゆなどと合わせて、麻辣刀削麺やビビン刀削麺、ユーポー麺風など幅広くアレンジできる。＜商品情報＞商品名：刀削風麺、発売日：9月1日、発売地域：全国、内容量：180g、希望小売価格：税込324円、賞味期限：540日。