カルビーポテト「ごちそうミニハッシュ」発売

カルビーポテトは、市販用冷凍食品の新商品「ごちそうミニハッシュ」シリーズを9月1日から全国で発売する。同シリーズは、北海道産じゃがいもに北海道産素材を組み合わせた、ひとくちサイズのハッシュドポテト。「ごちそうミニハッシュ ポテト＆炒めとうもろこし」と「ごちそうミニハッシュ ポテト＆炒めたまねぎ」の2種類を展開する。北海道産じゃがいもに、香ばしく炒めた北海道産とうもろこし、たまねぎをそれぞれ組み合わせ、素材本来の甘みと旨みを引き立てた。ひとくちで食べやすく、子どもから大人まで手軽に楽しめるサイズ感に仕上げた。調理はフライパンで行い、使用する油は大さじ3杯のみ。少ない油でも外はサクッと、中はホクッとした食感が楽しめる。朝食に加え、おやつ、夕食の一品、おつまみなど幅広いシーンで提案し、ハッシュドポテトカテゴリーの活性化を目指す。＜商品情報＞商品名：ごちそうミニハッシュ ポテト＆炒めとうもろこし、ごちそうミニハッシュ ポテト＆炒めたまねぎ、内容量：各200g、価格：オープン、発売日：9月1日、販売エリア：全国、備考：発売開始時期は販売店舗により前後する場合あり、店舗により取り扱いのない場合や売り切れの場合あり。