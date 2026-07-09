森永製菓「熱中症予防啓発活動」支援

森永製菓は、熱中症予防声かけプロジェクトが推進する官民連携の啓発活動に参画し、岩手県盛岡市の熱中症予防啓発活動を支援する。7月16日にスーパーアークス青山店で実施される盛岡市との連携企画で、「ｉｎゼリー エネルギーレモン塩分＋」1000個と「冷やし甘酒190g缶」1000本を寄贈し、地域住民に向けた啓発イベントにも参加する。同イベントは、盛岡市、ベルジョイス、サントリーフーズ、森永製菓が連携して実施するもので、会場では暑さ対策商品の無料配布や熱中症予防啓発チラシの配布を行う。「ｉｎゼリー エネルギーレモン塩分＋」は、塩分、クエン酸1000mg、エネルギーを手軽に補給できるゼリー飲料。「冷やし甘酒」は、酒粕と米麹の2つの発酵素材を使用し、伯方の塩と黒みつを隠し味に加えた夏限定の甘酒。森永製菓は、商品を通じておいしく、楽しく、健やかな夏を過ごしてもらいたいとしている。＜イベント情報＞名称：官民連携 熱中症予防啓発イベント、実施日：7月16日、時間：13時〜15時、場所：スーパーアークス青山店 店内イートインスペース、住所：岩手県盛岡市月が丘2丁目2-10、内容：GREEN DA・KA・RA600mlPET、ｉｎゼリー エネルギーレモン塩分＋、冷やし甘酒190g缶の無料配布、盛岡市の熱中症予防啓発チラシ配布、備考：商品は1人1本限り、想定配布数に達し次第終了。