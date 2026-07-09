メルシャン「日本の新酒」発売

小田急百貨店新宿店本館１１階催事場では５月２日～８日の期間、「福岡の物産展」を開催する。九州の観光・経済の中心地である福岡県から辛子明太子や博多もつ鍋などを扱う有名店や地元で愛される知る人ぞ知る店など…
メルシャンは、「日本のあわ 新酒 2026」「シャトー・メルシャン 日本の新酒 山梨県産甲州 2026」「シャトー・メルシャン 日本の新酒 山梨県産マスカット・ベーリーA 2026」を11月3日から全国で数量限定発売する。日本ワインの新酒市場は2021年から2025年の5年間で約104％と拡大しており、2025年の「シャトー・メルシャン」の新酒もフレッシュでフルーティな味わいが好評を得た。今回発売する3品は、2026年収穫の日本のブドウを100％使用し、勝沼ワイナリーで製造したフレッシュ＆フルーティな日本の新酒。「日本のあわ 新酒 2026」は、甲州とシャルドネを使用したスパークリングワインで、柑橘の香りと豊かな果実味、きめ細やかな泡立ちが特長。「山梨県産甲州 2026」は、柑橘などの果実香と豊かな酸を楽しめる白ワイン。「山梨県産マスカット・ベーリーA 2026」は、赤い果実の華やかな香りと程よい酸、タンニンを感じられる赤ワインに仕上げた。＜商品情報＞商品名：日本のあわ 新酒 2026、色：白、容量・容器：720mlびん。商品名：シャトー・メルシャン 日本の新酒 山梨県産甲州 2026、色：白、容量・容器：750mlびん。商品名：シャトー・メルシャン 日本の新酒 山梨県産マスカット・ベーリーA 2026、色：赤、容量・容器：750mlびん。カテゴリー分類：果実酒、発売日：11月3日、販売地域：全国、価格：オープン価格。