メルシャン「日本の新酒」発売

メルシャンは、「日本のあわ 新酒 2026」「シャトー・メルシャン 日本の新酒 山梨県産甲州 2026」「シャトー・メルシャン 日本の新酒 山梨県産マスカット・ベーリーA 2026」を11月3日から全国で数量限定発売する。日本ワインの新酒市場は2021年から2025年の5年間で約104％と拡大しており、2025年の「シャトー・メルシャン」の新酒もフレッシュでフルーティな味わいが好評を得た。今回発売する3品は、2026年収穫の日本のブドウを100％使用し、勝沼ワイナリーで製造したフレッシュ＆フルーティな日本の新酒。「日本のあわ 新酒 2026」は、甲州とシャルドネを使用したスパークリングワインで、柑橘の香りと豊かな果実味、きめ細やかな泡立ちが特長。「山梨県産甲州 2026」は、柑橘などの果実香と豊かな酸を楽しめる白ワイン。「山梨県産マスカット・ベーリーA 2026」は、赤い果実の華やかな香りと程よい酸、タンニンを感じられる赤ワインに仕上げた。＜商品情報＞商品名：日本のあわ 新酒 2026、色：白、容量・容器：720mlびん。商品名：シャトー・メルシャン 日本の新酒 山梨県産甲州 2026、色：白、容量・容器：750mlびん。商品名：シャトー・メルシャン 日本の新酒 山梨県産マスカット・ベーリーA 2026、色：赤、容量・容器：750mlびん。カテゴリー分類：果実酒、発売日：11月3日、販売地域：全国、価格：オープン価格。