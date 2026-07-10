キリン「発売３６年目のキリン秋味」発売

ＨＡＬＡＬ ＩＮＢＯＵＮＤ ＥＸＰＯ ２０２６

【動画ニュース】ハラール製品に特化した展示商談会が５月１９、２０日、東京都立 産業貿易センターで開催された。主催は 日本アジア ハラール協会を運営する 株式会社ヒカリ。初日のオープニングセレモニーでは…