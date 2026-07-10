キリン「発売３６年目のキリン秋味」発売

明治（代表取締役社長：松田克也）は、“ヨーグルトの正統”である「明治ブルガリアヨーグルト」ブランドより、水切りして濃縮したプレーンヨーグルトのおいしさをそのまま手軽に楽しめる「明治ブルガリアヨーグルト…
キリンビール（社長：堀口英樹）は、今年で発売36年目を迎え、秋の定番ビールとして毎年好評を博している「キリン秋味（期間限定）」を、8月18日から全国で発売する。 「キリン秋味」は、秋の訪れを感じてもらえる、“秋ならではの、豊かな味わいのビール”。顧客からも、「秋を先取りして楽しめる」「秋の味覚に合わせたい」といった声が寄せられており、近年、長く夏の暑さが続く中、「キリン秋味」は季節の移ろいをいち早く感じられる秋の定番ビールとして、支持を得ている。今季発売される「キリン秋味」は、麦芽をたっぷり約1.3本分使用し、アルコール度数6％の飲みごたえの味わいを実現。原料配合や工程の最適化により、飲みごたえがありながらも、すっきりした後口に仕上げ、。初秋にふさわしい、豊かで飲みやすい味わいとなっている。【商品概要】■商品名：「キリン秋味（期間限定）」 ■発売地域：全国 ■発売日：8月18日（火） ■容量・容器：350ml缶、500ml缶 ■価格：オープン価格 ■アルコール分：6％ ■純アルコール量：350ml缶：16.8g、500ml缶：24g ■製造工場：キリンビール北海道千歳工場、仙台工場、横浜工場、神戸工場、福岡工場（予定）