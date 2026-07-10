西利「小学生のアイディアを京つけものに」

西利(本社：京都市下京区、代表取締役社長：平井誠一）は、京都市教育委員会 京都まなびの街生き方探究館が実施する小学生向け体験型学習プログラム「わくわくWORK LAND」において、児童グループから提案された商品アイディアをもとに開発した新商品3品を発売する。本取り組みは、子どもたちが企業活動を体験しながら新商品を考える学習プログラムの一環として実施されたもので、参加した児童は企業ごとに配属され、業務体験を行った後、グループごとに新商品のアイディア提案に取り組んだ。西利では、児童グループから寄せられたアイディアの中から「前期グランプリ」「後期グランプリ」「ベストアイディア賞」を選定し、受賞した3品を試作・改良を重ねて商品化を実現。今回発売する商品は、「わさびれんこん」「かつお大根」「もろこし白菜」の3品で、子どもたちならではの自由な発想や視点が評価され、商品化を決定したものという。また、商品化を記念し、8月7日には、京つけもの西利本店にて、受賞グループの児童への感謝状贈呈式および、販売時に使用する商品POPを制作するワークショップを開催。当日は、自分たちのアイディアが実際の商品として形になった喜びを感じてもらうとともに、商品づくりや販売促進の一端を体験する機会としたいとしている。【商品概要】①前期グランプリ＜商品名：わさびれんこん、価格：税込648円（本体価格600円）、内容量：80g、特定原材料：小麦・大豆 ／ヴィーガンフレンドリー、発売日：8月7日（金）＞／ ②後期グランプリ＜商品名：かつお大根、価格：税込648円（本体価格600円）、内容量：1/4割、特定原材料：なし、発売日：10月1日（木）＞／ ③ベストアイディア賞＜商品名：もろこし白菜、価格：税込540円（本体価格500円）、内容量：110g、特定原材料：なし ／ヴィーガンフレンドリー、発売日：9月1日（火）＞