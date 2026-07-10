キッコーマン「うちのごはん かける逸品シリーズ」発売

キッコーマン食品は、8月24日に、電子レンジで温めて、温かいごはんにかけるだけで満足感のある一皿ができる“かけごはんの素”「キッコーマン うちのごはん かける逸品」シリーズを、全国で新発売する。同社の調査によると、女性が自宅で昼食に一人で食事をする際、約25％（複数回答）は前日や朝食の残り物を食べている一方で、「もっと満足できるような食事をとりたい」と考えている方は約70％と、現実と理想の差異が大きいことが判明。今回新発売する「うちのごはん かける逸品」シリーズは、電子レンジで温めて、温かいごはんにかけるだけで、お店のような本格的な味わいの、満足感のある一皿が簡単に完成する。今回発売されるのは、台湾で親しまれている代表的な屋台料理である魯肉飯（ルーローハン）、「キッコーマン うちのごはん かける逸品 魯肉飯（ルーローハン）」と沖縄発祥の人気メニューであるタコライス、「キッコーマン うちのごはん かける逸品 タコライス」の2種で、2種類のしょうゆを使用し、厚みのある、本格的な味わいにこだわり、さらに、熱した油にスパイスを加えて香りを引き出す「テンパリング」工程により、スパイスの香り立ちを高め、家庭での調理では再現が難しい、お店で食べるような味わいに仕上げている。同社では、調理時間の短縮や簡便化のニーズが高まる中、「うちのごはん」シリーズで、短時間で本格的な調理ができる商品を提供し、毎日の食事づくりをサポートしてきたが、今回、「うちのごはん」シリーズから「食事がつくれない日でも、満足できる一皿」という新たな価値を持つ「かける逸品」を発売。調味料の枠を超えて、おいしい食事を気軽に楽しめる食卓を応援をするとしている。【商品概要】■商品名：①キッコーマン うちのごはん かける逸品 魯肉飯（ルーローハン）、②キッコーマン うちのごはん かける逸品 タコライス ■内容量・容器：各97g パウチ■希望小売価格（1袋あたり）：各260円 ■発売日：8月24日 ■販売地域：全国 ■お客様お問合せ先：キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358