湖池屋「ＶＩＶＡＮＴポテチ」発売

湖池屋は、TBS系日曜劇場「VIVANT」続編とのコラボレーション商品「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩」「VIVANTポテトチップス 野崎のケバブ」の2品を、7月27日から全国のコンビニエンスストアで先行発売し、8月3日から全国のスーパーマーケットなど一般チャネルで発売する。今回のコラボは、7月26日から放送開始予定の「VIVANT」続編を記念したもの。作品に登場する公安警察と別班、日本と世界、異なる正義や信念が交錯する“対極”の世界観に着目し、2つの味わいで表現した。「乃木ののり塩」は日本をテーマに、青のりとあおさをブレンドし、国産じゃがいもの旨みを引き立てる味わいに仕上げた。主人公・乃木憂助のゆかりの地にちなんで、しじみを隠し味に使用し、王道感と奥深さを持たせている。「野崎のケバブ」は世界をテーマに、続編の新たな舞台となるアゼルバイジャンから着想を得たフレーバーで、ビーフの旨みとクミン、コリアンダー、ブラックペッパーなどのスパイスを組み合わせ、食べ応えのある味わいに仕上げた。＜商品情報＞商品名：VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩、内容量：55g。商品名：VIVANTポテトチップス 野崎のケバブ、内容量：55g。価格：オープン価格、発売日・販売先：7月27日から全国のコンビニエンスストア先行、8月3日から全国のスーパーマーケットほか一般チャネル。