森永製菓「砂丘ｄｅレスキュー」参画

森永製菓は、熱中症予防声かけプロジェクト事務局と連携し、7月19日に鳥取砂丘で開催される熱中症対策啓発イベント「サキューdeレスキュー in 鳥取砂丘！」に参画する。同イベントは、真夏の強い日差しと砂の照り返しにより厳しい暑熱環境となる鳥取砂丘で、観光客や現地従業員に向けて熱中症対策を呼びかけるもの。砂丘中心部は自然公園法に基づく特別保護地区に指定されており、自動販売機や休憩所の設置ができないため、散策前の行動喚起が重要となる。森永製菓は、イベント内の「レスキューアクション」の一つとして、砂丘入口の木製階段下で「ｉｎゼリー エネルギーレモン塩分＋」を約1000個無償提供する。同商品は、おにぎり約1個分のエネルギーに加え、塩分とクエン酸を配合したゼリーで、暑熱環境下での塩分補給とエネルギー補給をサポートする。＜イベント情報＞イベント名：サキューdeレスキュー in 鳥取砂丘！「砂丘 de in チャージ」、開催日：7月19日、雨天時は7月20日に順延、時間：11時〜12時30分、14時〜15時30分、場所：鳥取砂丘入口 木製階段下 手売り販売所前広場、対象：観光客および現地従業員、配布数：約1000個、観光客900個、現地スタッフ100個、備考：予定配布数に達し次第終了。