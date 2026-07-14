明治「明治ほほえみが日本子育て支援大賞２０２６」受賞

明治（代表取締役社長：八尾文二郎）の発売する乳児用調製乳「明治ほほえみ」は、日本子育て支援協会が主催する第7回「日本子育て支援大賞2026」を受賞。7月13日（月）に開催された同賞の表彰式に出席した。同社では、商品ラインアップとして、缶タイプの「明治ほほえみ」をはじめ、計量が不要でこぼれないキューブタイプの「明治ほほえみ らくらくキューブ」、調乳不要で哺乳ビンに注ぐだけの液体タイプ「明治ほほえみ らくらくミルク」、アタッチメントを付けることで缶のまま授乳できる「明治ほほえみ らくらくミルク アタッチメント」などを展開しており、日々の授乳に加え、外出時や災害時・緊急時の備えなど、さまざまな育児シーンに寄り添う商品展開が評価され、今回の受賞に至ったもの。なお、同社は2020年に「明治ほほえみ らくらくミルク」にて第1回「日本子育て支援大賞」を受賞。今回の受賞により、「明治ほほえみ」ブランドが子育て支援において果たす役割が、改めて社会的に認められる結果となった。