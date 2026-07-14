かね貞「インスタ投稿企画／今夜は練り物つまみ」開催

日本マクドナルドは、期間限定シリーズ“Ｂｉｇ Ａｍｅｒｉｃａ”キャンペーンを、２０１２年１月４日より開始する。“Ｂｉｇ Ａｍｅｒｉｃａ”は、ビーフ１００％の１／４ポンドビーフパティ（通常のビーフパティ…
魚肉ねりものメーカーのかね貞（本社：愛知県みよし市、代表取締役会長：松原邦夫）は、7月15日から8月31日までInstagram投稿キャンペーン「今夜は練り物つまみ」を開催する。同キャンペーンは、かね貞商品を使ったおつまみの写真とアピールポイントをInstagramに投稿する参加型企画で、期間中、Instagramに投稿した方の中から、抽選で30名に話題の「もっち餅」を含むカネサダ商品詰め合わせと商品券5,000円をプレゼントするというもの。なお、同キャンペーンは、4月・5月・7月の計3回にわたり実施するかね貞100周年記念キャンペーンの第3弾。100周年という節目を迎えたかね貞は、これからも練り物のおいしさや魅力をより多くの消費者へ届けるとともに、暮らしに寄り添った商品や情報を発信していくとしている。【キャンペーン概要】■開催期間：7月15日(水)～8月31日(月) ■応募期限：8月31日(月) 23：59締め切り ■参加方法：①STEP1：カネサダ商品の練り物を使ったおつまみの写真を撮る、②STEP2：「練りものつまみ」のアピールポイントを記載してInstagramに投稿 ■参加資格：カネサダ公式Instagramアカウント@kanesada_nelicatessenをフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」をする ■プレゼント内容：①商品券 5,000円、②カネサダ商品詰め合わせ ■当選発表：当選された方iにInstagramのDMにて連絡