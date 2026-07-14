かね貞「インスタ投稿企画／今夜は練り物つまみ」開催

「令和７年度新年賀詞交歓会」８３８名が参加

酒類食料品業懇話会主催「令和７年度新年賀詞交歓会」が１月６日、ロイヤルパークホテルで開催された。会場には伊藤忠食品など流通企業、食品メーカーなど２４０社８３８名が参加、食品業界の発展とそれぞれの企業の…