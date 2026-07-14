焼肉坂井ホールディングス「冷麺フェア」開催

焼肉坂井ホールディングスは、韓メシ・韓スイーツ「アンニョン」で、「冷麺フェア 第2弾」を7月17日から8月31日まで開催する。今回は、沖縄産の生もずくを使った「沖縄産 生もずく冷麺」を用意した。もずくの自然な旨みと冷麺のさっぱり感を合わせた、暑い季節に食べやすい夏限定メニューとなる。このほか、牛骨の旨みをじっくり煮出したコムタンを冷麺にアレンジした「コムタン冷麺」、韓国の夏の定番「コングクス」をアレンジした「豆乳坦々冷麺」も展開する。デザートには、マンゴー、ストロベリー、あずきミルク、オレオチョコの4種類の「カップピンス」と、マンゴーチーズケーキ、ストロベリーチョコの2種類の「フローズンヨーグルト」をそろえる。＜フェア情報＞名称：冷麺フェア 第2弾、販売期間：7月17日〜8月31日、実施店舗：韓メシ・韓スイーツ「アンニョン」各店、イオン防府店を除く、備考：一部店舗では価格が異なる。＜商品情報＞商品名：沖縄産 生もずく冷麺、価格：税抜980円、税込1,078円。商品名：コムタン冷麺、価格：税抜1,080円、税込1,188円、一部店舗は税抜1,180円、税込1,298円。商品名：豆乳坦々冷麺、価格：税抜880円、税込968円、一部店舗は税抜980円、税込1,078円。商品名：カップピンス、種類：マンゴー、ストロベリー、あずきミルク、オレオチョコ、価格：各税抜680円、税込748円。商品名：フローズンヨーグルト、種類：マンゴーチーズケーキ、ストロベリーチョコ、価格：各税抜530円、税込583円。