キッコーマン「豆乳キッズ バナナ」発売

キッコーマンソイフーズは、子ども向け豆乳飲料「キッコーマン 豆乳キッズ バナナ」を9月14日から全国で発売する。同商品は、子どもの成長に必要な栄養素であるたんぱく質を手軽にとれる豆乳飲料。子どもに人気のバナナ味で、飲み切りやすい160mlサイズに仕上げた。パッケージには、ポケットモンスターシリーズのピカチュウ、イーブイ、フシギダネ、ニャオハをデザインし、全4種類を展開する。裏面には子ども向けのクイズを掲載し、子どもが自分から手に取りたくなる工夫を施した。「豆乳キッズ」シリーズは、1本あたりたんぱく質5g以上、カルシウム200mg以上を含み、砂糖とフラクトオリゴ糖を使ったやさしい甘さで飲みやすくした。キッコーマンは、同シリーズを通じて子どもの頃から豆乳を楽しく飲むきっかけをつくり、健やかな成長をサポートする。＜商品情報＞商品名：キッコーマン 豆乳キッズ バナナ、内容量・容器：160ml紙パック、希望小売価格：税抜125円、発売日：9月14日、販売地域：全国、問い合わせ先：キッコーマンソイフーズお客様係 TEL 0120-1212-88。