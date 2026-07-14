ナショナル麻布「ルーマニアデイズ」開催

ナショナル麻布は、同社が運営するインターナショナルスーパーマーケット「ナショナル麻布」本店で、ルーマニア大使館協力のもと、ルーマニアの食文化を体験できる「ルーマニアデイズ」を7月18日から20日まで開催する。期間中は、ルーマニアの食と文化を楽しめる3つの特別コンテンツを展開する。ヨーロッパでも長いワイン造りの歴史を持つルーマニアのワインは、3種類を解説付きで試飲販売する。群馬県前橋市のルーマニア料理専門店「ガビーズ クチナ＆カフェ」からシェフのガブリエラ氏を迎え、伝統製法による手作り菓子も限定販売する。大使館の貴賓へのもてなしにも使われる「胡桃の菓子」をはじめ、伝統スイーツ「コゾナック」や三日月型のケーキ「セミルナ」などをそろえる。また、砂糖や人工甘味料、添加物を使用せず、熟したプラムの力だけで作る伝統的な果実ペースト「プラム マジュン」の試食販売も行い、パンやヨーグルト、料理に合わせる食べ方を提案する。＜イベント情報＞名称：ルーマニアデイズ、開催日：7月18日〜20日、場所：ナショナル麻布 本店、内容：ルーマニアワインの試飲販売、「ガビーズ クチナ＆カフェ」による手作り菓子の限定販売、プラム マジュンの試食販売。