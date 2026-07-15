カンロ「ハードグミシリーズに新商品」登場

カンロ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村田 哲也)は、濃厚な味わいとハードな噛み応えを両立させたグミ「カンロ ザ・ストロンググミ」シリーズより、「カンロ ザ・ストロンググミマスカットソーダ」を7月21日より全国で発売する。昨今硬め食感が魅力の「ハード系グミ」の人気が高まる中、同社では硬さだけでなく濃厚な味わいも楽しめるハードグミの新商品として「カンロ ザ・ストロンググミ濃厚コーラ味」を発売。小腹が減った時や間食でリフレッシュしたい時に満足感が得られると好評を博した。以降、不定期でシリーズ展開を続け、新フレーバーの展開やブラッシュアップを繰り返し、着実にファンが増え続けている同シリーズだが、2026年からは「ソーダ」と「グレープソーダ」を定番商品として展開を開始。さらに、今回発売する「マスカットソーダ」が加わり、定番3品で展開していくという。新商品の「カンロ ザ・ストロンググミマスカットソーダ」は、濃厚でありながらも後味のキレがよいマスカットソーダ味が特徴。濃厚な味わいの“濃厚やわらか層”で“弾力ハード層”を包み込む「Wストロング製法」により、他のハードグミとはひと味違う“逆弾力”の「やわカタW食感」が楽しめる。グミ粒は、ひと粒でも満足感が得られるよう、ゴツゴツとした力強さを感じる大粒の「岩石型」を採用している。【商品概要】■商品名：カンロ ザ・ストロンググミ マスカットソーダ ■発売日：7月21日（火） ■参考格：オープン価格（想定小売価格 税込216円前後） ■内容量：70ｇ ■販売エリア：全国