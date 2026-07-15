キユーピー「公式サイトで管理栄養士が選ぶサラダ」発売

外食産業、人気回復の決め手はサービス向上

外食産業のマーケット規模が３０兆円を下回り、レストラン、居酒屋など飲食業は深刻な状況に落ち込んでいる。外食産業の落ち込みは消費者の収入減による外食離れが要因だが、一方で、レストラン、居酒屋などのレベル…