キユーピー「公式サイトで管理栄養士が選ぶサラダ」発売

セブン&アイ・ホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井阪隆一）は、「セブンプレミアム 一風堂 幻の名店 麺翁百福亭』を全国のセブン‐イレブンやイトーヨーカドー等、 セブン&a…
キユーピー（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：髙宮満は、公式食品ECサイト「Qummy（キユーミー）」から、社内の管理栄養士が初めて商品企画に携わった新商品「管理栄養士が選ぶサラダ（5食分）」を7月15日(水)から発売する。同企画は、社内の管理栄養士の知見を生活者一人ひとりの健やかな暮らしへとつなげることを目的としており、従業員が専門知識を生かして主体的に商品開発に関わることで個人のエンゲージメントを高めると同時に、消費者が無理なく続けられる健康習慣を提案するというもの。同社が、今回目指したのは、単なるサラダの提供ではなく、「週末に食べ過ぎてしまったからリセットしたい」「ここぞという時に、もうひと頑張りするスタミナが欲しい」など、生活者の日々のリアルな暮らしや気持ちに寄り添ったサラダセット開発。管理栄養士という栄養の専門家が知見に基づいて選定を行うプロセスを公開することで、悩みに一緒に寄り添う安心感を提供し、健康的な生活習慣づくりをサポートするという。今回は期間限定の特典として、サラダの楽しみ方が広がる、管理栄養士おすすめの「味変食材セット」を一緒に提供。特典付き商品の販売は、8月13日(木)までの期間限定となる。【商品概要】■商品名：「管理栄養士が選ぶサラダ（5食分）」限定特典『味変食材セット』付き■セット内容：5食分のサラダセット＜①大豆とささみの和風たんぱく質サラダ、②食感が楽しいごちそう豆腐サラダ、③レタスたっぷり！大豆ミートのタコライス風、④もち麦とヤングコーンの豚しゃぶサラダ、⑤明太子味の白菜のホットサラダ＞■販売期間：7月15日(水) 〜 8月13日(木) 23:59まで■販売価格：3,178円(税込)■配送エリア：東北（青森県、秋田県を除く）・関東・中部・近畿■商品購入サイト：https://qummy.kewpie.co.jp/menu/786