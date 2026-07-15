亀田製菓「濃厚！亀田のカレーせん」発売

亀田製菓は、ロングセラーブランド「亀田のカレーせん」から、新商品「29g 濃厚！亀田のカレーせん」を7月27日から全国のコンビニエンスストアで発売する。同商品は、通常の「亀田のカレーせん」と比べて約60％のひとくちサイズに仕上げ、7種のスパイスとチキンの旨味を凝縮した“特製旨みスパイス”を160％付着させた。カレー本来のしっかりとした辛さを楽しめる一方で、後味はまろやかに調整し、何枚でも手が伸びる味わいに仕上げている。さらに、カレーの定番具材であるじゃがいものパウダーを生地に練り込み、1枚でカレーライスを食べているような満足感を目指した。スパイシーな香りと濃厚な味わい、サクサクとした食感が楽しめるコンビニ限定商品となる。＜商品情報＞商品名：29g 濃厚！亀田のカレーせん、発売日：7月27日、価格：ノンプリントプライス、参考小売価格：税抜138円前後、税込149円前後、販売地域・販売チャネル：全国のコンビニエンスストア、備考：店舗により取り扱いのない場合あり。