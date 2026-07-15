ＵＣＣ「ひみつのドリップ」盛況

UCC上島珈琲は、東京・Rand表参道で開催中の期間限定アイスコーヒー専門店「ひみつのドリップ」が、7月10日の開店から3日間で来店者数1100人を超え、連日行列ができるなど好評を得ていると発表した。同店は「バリスタのいないアイスコーヒー専門店」として2023年に始まり、今年で4年目を迎える夏限定イベント。UCCのカプセル式ドリップコーヒーマシン「DRIP POD YOUBI」を使い、プロのハンドドリップ技術を再現した本格的なアイスコーヒーを提供する。会場では15種類のコーヒーをベースに、ブラック、ミルク、ソーダ、フルーツ、ヨーグルト、フレーバーなど多彩なアレンジを展開。香り体験カウンターや、気分に合わせておすすめの一杯を提案する「気分マップ」も設置し、アイスコーヒーを選ぶ体験そのものを楽しめる内容となっている。7月24日からは46種類目の新メニュー「コーヒーフルーツポンチ」も登場する。イチゴやパインなどのフルーツ、コーヒーゼリー、オレンジゼリー、リンゴゼリーを組み合わせ、炭焼珈琲のほろ苦さとフルーツの甘酸っぱさ、ソーダの爽快感を楽しめる夏向けのデザートコーヒーに仕上げた。＜イベント情報＞名称：ひみつのドリップ、開催期間：7月10日〜8月2日、時間：11時〜19時、ラストオーダー18時30分、場所：Rand表参道、住所：東京都渋谷区神宮前4-24-3 COURT C、提供価格：ブラックコーヒー税込90円、ソーダ・ミルク・フルーツ・フレーバー税込200円、ヨーグルトコーヒー・コーヒーフルーツポンチ税込300円、備考：イートイン可、テイクアウト可、完全キャッシュレス、特設サイト：https://drip-pod.jp/Lp/himitsunodrip.aspx