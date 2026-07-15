ＵＨＡ味覚糖「スナック福袋」発売

イタリアンストリートフード店「ソロフリット」日本初上陸

マンディは、２月２２日原宿の竹下通りに、日本第１号店となる「ＳＯＬＯ＆ ＦＲＩＴＴＯ（ソロフリット）原宿店」をオープンする。同店は、南イタリア・プーリア州発祥のイタリアンスナック「パンツェロッティ」を…