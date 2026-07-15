ＵＨＡ味覚糖「スナック福袋」発売

伊藤忠食品は10月1日付け人事異動を発表した。△上村一仁、営業企画本部本部長代行（兼）営業企画部部長（兼）ＥＣ部部長、△星利夫、管理本部人事総務部付 ㈱エブリー出向（兼）経営企画本部本部長補佐。
UHA味覚糖は、MDホールディングスと共同で、UHA味覚糖初のコラボ福袋企画「スナック福袋」を7月21日から数量限定で発売する。同商品は、「素材のチカラを信じる2社の夢のコラボ」を掲げ、UHA味覚糖とMDホールディングスの人気商品や新商品を、重複なしの全31種類詰め合わせた通販限定商品。MDホールディングスの27品とUHA味覚糖のスナック4品を各1袋ずつそろえ、売れ筋商品、素材菓子、魚系おつまみ、クッキー、ポップコーンなど幅広いラインアップを楽しめる。商品は20kg用米袋に詰めて届ける仕様で、開封時のインパクトやSNS映えも意識した。発売当日には、TikTok ShopのUHA味覚糖公式アカウントで公式ライバーによるライブ販売も実施する。お盆や夏休みの団らん、帰省の手土産、ギフトに加え、31種類にちなんで1日1つずつ楽しむ自分へのご褒美としても提案する。＜商品情報＞商品名：UHA味覚糖×MDホールディングス「スナック福袋」2026、内容：全31種類、MDホールディングス27品、UHA味覚糖4品、各1袋、内容の重複なし、トータル約1万1300円相当、価格：税込9800円、送料無料、梱包：20kg用米袋入り、ダンボール約59×36×27cm、発売日：7月21日12時、販売期間：数量限定、なくなり次第終了、販売形態：通販限定、UHA味覚糖公式オンラインストア、MDホールディングス公式オンラインショップ、各インターネットショッピングモール、特設サイト：https://www.uha-shop.jp/lp?u=mikakuto_mdh_fukubukuro2026