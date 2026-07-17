大塚食品「プラスサポートＷ」発売

大塚食品は、「マイサイズ」ブランドから新シリーズ「マイサイズ プラスサポートW」3品を、7月31日から全国の調剤薬局と一部ドラッグストアで発売する。同シリーズは、栄養補給と塩分コントロールを同時に支援する商品として開発したもの。1人前当たり250kcal、たんぱく質10g、塩分1gを目安に設計し、カロリーとたんぱく質を補いながら、塩分を控えたい人の食事管理に対応する。チキンカレーは、鶏もも肉と芳醇なスパイスをきかせたクリーミーでコクのある味わい。親子丼は、かつお節の香りと昆布の旨みを生かしただしに、甘みのある卵と鶏肉を合わせた。麻婆丼は、辛さを抑えた「小辛」に仕上げ、ごま油や豆鼓醤、甜麺醤でコクと旨みを加えた。希望小売価格は各税抜320円、税込346円。＜商品情報＞商品名：250kcalマイサイズ プラスサポートW チキンカレー 中辛、内容量：130g。商品名：250kcalマイサイズ プラスサポートW 親子丼、内容量：150g。商品名：250kcalマイサイズ プラスサポートW 麻婆丼 小辛、内容量：130g。