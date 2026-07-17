メルシャン「日本ワインコンクール」受賞発表

メルシャンは、「Japan Wine Competition 日本ワインコンクール2026」で、「シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原メルロー シグナチャー 2021」と「シャトー・メルシャン 片丘 2023」の2品が、最高位のグランドゴールド賞を受賞したと発表した。同社がグランドゴールド賞を受賞するのは今回が初めて。また、「シャトー・メルシャン 甲州 アミシス 2025」など3品が金賞、「シャトー・メルシャン 長野メルロー 2023」など7品が銀賞、「シャトー・メルシャン 長野シャルドネ 2024」など5品が銅賞を受賞し、計17品が入賞した。「シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原メルロー シグナチャー 2021」は、長野県塩尻市桔梗ヶ原地区のメルローから特別な区画を選定し、樽セレクションを行ったワイン。豊かな果実感と、繊細でしなやかなタンニン、柔らかな酸のバランスが評価された。「シャトー・メルシャン 片丘 2023」は、塩尻市片丘地区で栽培されたメルローとカベルネ・フランをブレンドしたワインで、黒系果実の風味とスパイス感、華やかさを備えた味わいに仕上げた。＜受賞情報＞コンクール名：Japan Wine Competition 日本ワインコンクール2026、主催：日本ワインコンクール実行委員会、審査会：7月8日〜9日、会場：アイメッセ山梨、結果発表日：7月15日、表彰式：8月3日、会場：山梨県庁別館 正庁。グランドゴールド賞受賞品：シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原メルロー シグナチャー 2021、シャトー・メルシャン 片丘 2023。