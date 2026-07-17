キッコーマン「おにぎリッチ　ツナマヨコーン味」発売

キッコーマン食品は、おにぎりの具「キッコーマン おにぎリッチ」シリーズから、新商品「ツナマヨコーン味」を8月24日から全国で発売する。同シリーズは、具材がしっかり入ったおにぎりを簡単につくることができる商品で、1袋でおにぎり2個分、ツインパックで計4個分のおにぎりに使える。ラップの上に温かいごはんを広げ、具をのせて折りたたむだけで作ることができ、手を汚しにくく、ボウルや食器などの洗い物も出にくい。「ツナマヨコーン味」は、まぐろ100％のツナと甘みのあるコーンを使用。しょうゆとかつお、昆布のだしをきかせたうま味のあるツナマヨ味で、ごはんによく合う味わいに仕上げた。一般的なツナマヨおにぎりと比べて塩味をおだやかにし、ツナの油切りが不要で、水分や油分がごはんからしみ出しにくい点も特長。家庭では作りづらいツナマヨおにぎりを、手軽に満足感のある仕立てで楽しめる商品として提案する。＜商品情報＞商品名：キッコーマン おにぎリッチ ツナマヨコーン味、内容量・容器：56g、28g×2パウチ、希望小売価格：税抜220円、発売日：8月24日、販売地域：全国、問い合わせ先：キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358。