湖池屋「ＧＯＧＯファクトリー！マイポテチキット」発売

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（東京都渋谷区、代表取締役社長若月貴子）は、「Happiness CHARGE!」と題したプロモーションを期間限定で実施する。近年、フードトレンドとして注目され…
湖池屋（社長：佐藤章）は、九州阿蘇工場（熊本県益城町）と中部工場（岐阜県海津市）の2拠点で開催している工場見学ツアー「湖池屋GOGO！ファクトリー」で人気の“マイポテチ作り体験”を自宅で楽しめる「GOGOファクトリー！マイポテチキット」を、7月21日より湖池屋オンラインショップにて数量限定で販売を開始した。「湖池屋GOGO！ファクトリー」は、九州阿蘇工場（熊本県益城町）と中部工場（岐阜県海津市）の2拠点で実施している、湖池屋ならではの体験型工場見学ツアー。製造ラインの見学に加え、ポテトチップスの食べ比べや、複数の味付けフレーバーを自由に組み合わせて自分だけのオリジナルポテトチップスを作る「マイポテチ作り」などを体験でき、ご好評を博している。一方で、「工場が遠くて参加できない…」「マイポテチ作りを体験してみたい！」といった声も数多寄せられており、こうしたご要望を受け、「湖池屋GOGO！ファクトリー」で人気の「マイポテチ作り体験」を家庭でも楽しめるよう、「GOGOファクトリー！マイポテチキット」を企画・開発することとなった。今回、発売された同商品は、ベースとなるポテトチップス（しお味）と4種類の味付けフレーバー、オリジナルバンダナ、研究開発ノート、楽しみ方ガイドがセット。付属の味付けフレーバーだけではなく、家庭にある調味料も自由に組み合わせることで、味づくりの幅がさらに広がり、パッケージに味名を書いたり、キャラクターに色を塗ったりすることで、世界にひとつだけの「マイポテチ」が完成する。付属の「研究開発ノート」には、試した味の組み合わせや感想を記録できるページを設けられており、「この味をまぜたら、どんな驚きがうまれるだろう？」と試行錯誤しながら、自分だけのレシピを考え、その結果をノートに書き留めることで、自分だけのオリジナルフレーバーづくりを楽しむことができる。【商品概要】■商品名：「GOGOファクトリー！マイポテチキット」■セット内容：①ベースポテトチップス（しお味）…70g×6袋、②味付けフレーバー 4種類（だし醤油、えび、うめ、辛さマイルドホットチリ）…各3g×3袋、③オリジナルバンダナ…50cm×50cm:1枚、④研究開発ノート…1冊、⑤楽しみ方ガイド…1枚■価格：2,980円（税込）＜※送料別＞■発売日／販売先：7月21日（火）／湖池屋オンラインショップ（商品のお届けは8月上旬以降を予定）■湖池屋オンラインショップ(URL)： https://www.koikeya-online.jp/shop/lp/mypotechi_kit.aspx