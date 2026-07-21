湖池屋「ＧＯＧＯファクトリー！マイポテチキット」発売

キリンビール「コーラショックをリニューアル」発売

キリンビールは６月６日から全国で、チューハイ「氷結 ゴールデンパイナップル〈期間限定〉」を発売する。香りが豊かで果肉部分の黄色の強さが特徴のゴールデンパイナップルの氷結ストレート果汁を使用した、華やか…