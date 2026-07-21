ドール「アサイーヨーグルトボウル」新登場

ドール（東京都中央区 、代表取締役社長CEO：青木寛）は、『Dole スムージーボウル』シリーズの新商品「Dole スムージーボウル アサイーヨーグルトボウル」を7月21日より順次、全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット等で販売する。「Dole スムージーボウル」は、冷凍フルーツ3種とスムージーベースをカップに盛り付け、甘酸っぱいフルーツとクリスピーなグラノーラ、濃厚でなめらかなスムージーの組み合わせが手軽に楽しめる商品。「Dole スムージーボウル アサイーボウル」を皮切りに、甘酸っぱい味わいの「カカオボウル」、トロピカルな味わいの「グアバボウル」など、これまで8種類のフレーバーを展開してきましたが、今回発売される9作目となる新商品は、シリーズ定番の「Dole スムージーボウル アサイーボウル」と、濃厚な「Dole スムージーボウル ヨーグルトボウル」の味わいを同時に楽しめる「Dole スムージーボウル アサイーヨーグルトボウル」。アサイーの甘酸っぱいフルーティーさと、グリークヨーグルトの濃厚なコクを一度に楽しめる商品で、フルーティーなおいしさに加え、たんぱく質2.7g（1食113gあたり／推定値）が含まれている。食べ方は、カップのまま室温（約20℃）で約30分で自然解凍できるほか、紙スリーブとグラノーラを外し、蓋をしたまま電子レンジ（600W／30秒）で温めるだけ。忙しい日の朝食としてはもちろん、小腹が空いた際の軽食や、フルーツを手軽に取り入れたいシーンにおすすめという。トッピングのバナナや「アサイーヨーグルトボウル」のベースに使用しているバナナピューレは、これまでのスムージーボウルと同様にDoleの 「もったいないバナナ」を使用。美味しく、フルーツロス削減にもつながる取り組みでとなっている。容量：113g、売価：498円（税込）。