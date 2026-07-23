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📅 2026/07/23 執筆者：motoe
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オハヨー乳業「プレミアムアイスＢＲＵＬＥＥ」韓国展開

オハヨー乳業（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：山崎 陽子） は、プレミアムアイス「BRULEE」MILKを、2026年7月22日より韓国のセブン-イレブン各店舗にて「OHAYO BRULEE MILK」として発売を開始した。今回の韓国での発売により、「BRULEE」ブランドとしては台湾、香港に次ぐ3か国目の海外展開。発売に先立ち、7月21日、ソウル・明洞にて、メディアおよびインフルエンサー向け発表会が開催されたが、発表会には約50社のメディアと約30名のインフルエンサーが参加し、「BRULEE」の開発背景や商品特長、韓国での発売に至った経緯が紹介された。また、参加者には試食の機会を提供し、「BRULEE」の特長である、パリッと割れるキャラメリゼとリッチな味わいのミルクアイスクリームを体験してもらったが、試食後には、商品や韓国発売に関する質問・感想が数多く寄せられ、会場は終始活気に包まれた。参加したメディアやインフルエンサーを中心に、「BRULEE」は発売前から高い注目を集め、韓国市場での期待の高まりを感じさせる発表会となったと同社。                    

 

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