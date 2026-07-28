キリン「氷結®無糖 ざくろ ＡＬＣ.４%」発売

キリンビール（社長：堀口英樹）は、糖類・甘味料を一切使用せず仕上げた、甘くなくスッキリ爽快なおいしさの「キリン 氷結®無糖」シリーズから、「キリン 氷結®無糖 ざくろ ALC.4%（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を9月1日より全国発売する。近年、RTD市場は拡大傾向にあり、10月の酒税改正以降も発泡酒・新ジャンル（発泡酒②）を中心とする他カテゴリーからの流入が予想され、引き続き成長が見込まれているが、なかでも「無糖チューハイ」市場は、健康志向や食中の飲用ニーズの高まりを背景に、「氷結®無糖」が誕生した2020年からの5年間で約5倍に拡大。同社調査によると、発泡酒・新ジャンル（発泡酒②）を飲用する消費者から、アルコール度数4％のRTDを支持する人の割合が2021年から2025年までで1.7倍と増加しており、ニーズが高まっていることが判明している。「氷結®無糖」は、5年連続で過去最高売り上げを達成し、キリンRTDの売り上げNo.1※5ブランドとして「無糖チューハイ」をけん引していることから、今回、「氷結®無糖」の期間限定品では初となるアルコール度数4％の商品を発売することで、さらなる拡大を図るとしている。キリン 氷結®無糖 ざくろ ALC.4%（期間限定）」は「氷結®」史上初の採用となる、ざくろフレーバー。フルーティで爽やかな香り立ちと、酸味でスッと切れる後味をアルコール度数4％で軽やかに楽しむことができる。「無糖チューハイ」の新しいおいしさにつながる、新規性のあるフレーバーを選ぶことで、「氷結®」ブランドが誕生当時から大切にしている「Always New」を体現、より多くの消費者に「無糖チューハイ」を手に取ってもらうことを目指しているという。なお、同社では、「氷結®」ブランドサイトで、伸長する「無糖チューハイ」の実態がわかる市場データや消費者調査結果などをまとめた「無糖チューハイ大全 2.0 by キリン 氷結®無糖」を公開している。【商品概要】■商品名：キリン 氷結®無糖 ざくろ ALC.4%（期間限定） ■発売日：9月1日（火） ■発売地域：全国 ■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶 ■価格：オープン価格 ■アルコール分：4％ ■純アルコール量：350ml缶：11.2g、500ml缶：16g ■製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）