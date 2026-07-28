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📅 2026/07/28 執筆者：motoe
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フジパン「中のマーガリンが２倍のネオデカくん」発売

フジパン（愛知県名古屋市）は、「ネオデカくん」を８月１日より新発売する。ネオバターロールは、日本初のマーガリン入りロールパンとして、１９９７年８月１日に発売を開始した今年で発売２９年目を迎えるロングセラー商品。発売日である８月１日を、２０２０年に「ネオバターロールの日」として記念日登録をしており、今回は記念商品として、通常のネオバターロールより大きい「ネオデカくん」を期間限定で発売する。同商品は、通常のネオバターロールに比べて、生地量をいつもより大きく、中のマーガリンを２倍使用した商品。背徳ブームを背景に、消費者からの「マーガリンがおいしい、もっと食べたい」という意見をヒントに生まれた、１個で満足できる特別仕様。さらに、パッケージにはネオバターロールの妖精「ネオバタくん」が食べ過ぎて変身した新キャラクターの「ネオデカくん」が登場。２種類のデザインで、表情の異なるネオデカくんを楽しむことができる。また、7月21日からはフジパン公式TikTok・Instagramにてティザー動画を公開。工場の中でつまみ食いをするネオバタくんがどんどん大きくなっていく動画を見ることができる。さらに、ネオバターロールの日を記念して、公式Xでは、7月31日（金）～8月10日（月）の期間、ネオデカくんクッションが１０名に当たる「８月１日はネオバターロールの日キャンペーンも」も実施される。

 

 

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