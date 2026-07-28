カゴメ「野菜生活１００から季節限定商品２種」発売

カゴメ（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、季節限定の「野菜生活100 贅沢仕立てのぶどうミックス」と「野菜生活100 長野シャインマスカットミックス」を8月25日から11月まで期間限定にて全国で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。「野菜生活100 贅沢仕立てのぶどうミックス」は、赤ぶどうの強い甘さと、ほどよい酸味に、白ぶどうのさわやかな香りを活かした贅沢な野菜・果実ミックスジュース。砂糖不使用で、ポリフェノールを摂ることができ、季節限定のおいしさを家族みんなで楽しめる商品。「野菜生活100長野シャインマスカットミックス」は、長野県産シャインマスカットの華やかな香りと上品な味わいに仕上げた野菜・果実100％ミックスジュース。砂糖不使用で、たっぷりビタミンCを摂ることができ、朝食のおともや、リフレッシュしたいときにおすすめという。①商品名：「野菜生活100贅沢仕立てのぶどうミックス」：容量（容器）／720ml（PET）、賞味期間 （開封前）／9ヶ月、店頭想定価格 （税込み）290円前後・②商品名：「野菜生活100長野シャインマスカットミックス」：容量（容器）／195ml（紙）、賞味期間 （開封前）／270日、店頭想定価格 （税込み）155円前後