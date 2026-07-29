お魚の展示商談会「シーフードショー」間もなく

ハイネケン「シティボトル発売記念 海外旅行が当たる」

※ケータイからはコチラ 【フードボイス】ハイネケンは、東京、ニューヨーク、ロンドンなど世界６都市の名前をラベルに表示した「ハイネケン シティボトル」を新発売、世界規模で「シティキャンペーン」を展開して…