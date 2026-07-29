お魚の展示商談会「シーフードショー」間もなく

※ケータイからはコチラ 【フードボイス】ハイネケンは、東京、ニューヨーク、ロンドンなど世界６都市の名前をラベルに表示した「ハイネケン シティボトル」を新発売、世界規模で「シティキャンペーン」を展開して…
国内最大の水産物展示商談会「ジャパンインターナショナルシーフードショー」（大日本水産会主催）が８月１９日～２１日まで東京ビッグサイトで開催される。同展示商談会は水産物、水産加工品、養殖、冷凍、流通、設備技術など国内外の水産事業者、加工メーカー、商社、外食、小売、輸出関連企業などが一堂に会し、原料調達から商品開発、OEM、販路開拓まで実務レベルの商談が行える。因みに昨年度入場者は２万７０００人を超え、今年度は３万人を目標としている。同時開催イベントとしては「すしEXPO」、「水産エコラベルコーナー」、「国際水産養殖技術展」、「アクアポニックスEXPOコーナー」、「鮮度流通技術展」、「フィッシュネクスト技術展」はじめ海と水産業のSDGsコーナーなど水産業界に関わる課題解決に向けたコーナーが目白押し。主催者である大日本水産会では水産国である日本の水産業を守るため、お魚の消費拡大推進をはじめ水産業者の育成などを行っており、最近では小中学生の社会勉強として各地の小中学生を招待している。入場は事前登録制（無料）下記ＵＲＬに登録。
https://sftokyo28.event-lab.jp/v5/registration/visitor/form/SFTOKYO/SFSTOKYO28?l=japanese