キリン「冷やすと秋デザインが現れる一番搾り」発売

キリンビール（社長：堀口英樹）は、「一番搾り 限定秋示温インキデザイン缶」、「一番搾り 糖質ゼロ 限定秋示温インキデザイン缶」、「一番搾り ホワイトビール 限定秋示温インキデザイン缶」（350ml缶、500ml缶）を8月25日より全国で数量限定発売する。同社では今春、初めて温度によって色が変化する示温インキを使用した春デザイン缶を発売し、続く今夏には夏デザイン缶を展開。これらの取り組みは、缶の色の変化を通じて季節を感じてもらえる体験として、消費者から好評を博したことから、今回、秋ならではの季節感を楽しむことができる商品として、本商品を展開。「一番搾り」ブランドらしい品質感をベースに、それぞれのブランドに合わせた秋のモチーフを採用しており、冷却すると、モミジやススキ、イチョウなどのデザインが黄色からオレンジへと変化し、秋の季節感を視覚的に楽しむことができるデザインとなっている。【商品概要】■商品名：①「一番搾り 限定秋示温インキデザイン缶」、②「一番搾り 糖質ゼロ 限定秋示温インキデザイン缶」、③「一番搾り ホワイトビール 限定秋示温インキデザイン缶」 ■発売地域：全国 ■発売日：8月25日（火） ■容量・容器：①②350ml缶・500ml缶、③350ml缶 ■価格：オープン価格 ■アルコール：5％ ■純アルコール：350ml缶：14g、500ml缶：20g ■製造工場： ①キリンビール北海道千歳工場、仙台工場、取手工場、横浜工場、名古屋工場、滋賀工場、神戸工場、岡山工場、福岡工場（予定）、②キリンビール仙台工場、取手工場、滋賀工場、神戸工場（予定）、③キリンビール取手工場、滋賀工場、福岡工場（予定）