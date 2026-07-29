キリン「業界初のガチャガチャ機能付き自動販売機」導入

キリンビバレッジ（社長：井上一弘）は、SDRS（社長：森益哉）が開発した飲料業界初のガチャガチャ機能付き飲料自動販売機「ガチャえもんC」を、7月下旬から東京・千葉のレジャー施設、スポーツ施設の3か所に導入する。今回の取り組みでは、「キリン 午後の紅茶」「キリン 生茶」など、消費者に親しまれているキリンブランドの商品1本を購入すると、子ども健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」1本が提供され、対象商品を選択するとガチャガチャを体験できる仕組みでワクワク感や楽しさを感じてもらうことで、自動販売機の新たな価値創出を図り、「キリン つよいぞ！ムテキッズ」の提供を通じて、親子で楽しみながら健康について考えるきっかけづくりを目指すという。ガチャガチャ機能付き飲料自動販売機の仕組みは「キリン 生茶」「キリン 午後の紅茶 レモンティー/ミルクティー」「小岩井 純水りんご」 (いずれも280mlペットボトル)が対象商品となり、対象商品1本を購入すると、「キリン つよいぞ！ムテキッズ」1本が提供されるというもの。実際の購入方法は、①対象商品に表示されている金額を投入し、選択した対象商品ボタンを押す。左側搬出口から対象商品を受け取る、②自動販売機ルーレット機能により、金額表示欄が「777」と表示される、③専用ハンドルを回す、④ 6種類のイラストのうちいずれか1種類が描かれた、子ども健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」1本を右側搬出口から受け取るという。なお、同社では、 今回の3か所での導入後、利用状況や購買行動、お客様の反応を検証し、商品と体験価値を組み合わせた自動販売機の新たな価値提供モデルの構築と導入台数の拡大を検討していきたいとしている。