明治「即攻元気グミ」期間限定発売

明治（代表取締役社長 : 八尾文二郎）は、もうひと頑張りしたい時のゼリー飲料として好評を博している同社の「即攻元気」ブランドから、初めて、アミノ酸、ローヤルゼリー、クエン酸などを配合した「即攻元気グミ」を、8月11日より全国のコンビニエンスストア・駅売店にて先行発売。その後、8月25日より全経路に拡大して期間限定で発売する。グミ市場はこの10年余りで約3倍に伸長し、2025年度には1,300億円を超える市場に成長し、今後も食感や機能性の多様化による市場の拡大が見込まれているが、こうした市場環境や9月3日のグミの日に向けて市場を盛り上げるべく、もうひと頑張りしたい時のゼリー飲料として人気の「即攻元気」ブランドから、かむことで手軽に元気をチャージできる同商品を発売。「即攻元気」ブランドが大切にしてきた味わいや世界観、「元気の素を届ける」という想いをグミで表現した。グミの形状には、「即攻元気」の象徴である容器をイメージしたスパウトゼリー型を採用。また、忙しい毎日にもうれしいアミノ酸、ローヤルゼリー、クエン酸などを配合し、甘味と酸味のバランスがよいさわやかな栄養ドリンク味に仕上げられている。「かみごたえチャート4」のハードな食感も特徴。内容量：75ｇ、価格：オープンプライス。