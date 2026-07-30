湖池屋「ＫＯＩＫＥＹＡ Ｔｈｅ燻塩より夏限定品」発売

湖池屋（社長：佐藤章）は、ポテトチップスを丸ごと燻製した「KOIKEYA The燻塩」シリーズより、ヒッコリースモークチップで燻製した夏限定の味わい「KOIKEYA The燻塩 ヒッコリースモークチップ」を7月30日（木）より湖池屋オンラインショップにて数量限定で販売を開始した。同商品は、湖池屋オンラインショップ限定商品として2022年に販売を開始し、これまで発売のたびに予定数量を完売してきた人気商品。燻製用の特別な回転釜の中でポテトチップスを動かしながら丸ごと燻製する、ひと手間をかけた製法を採用しており、徹底した温度管理のもと、スモークチップを余すことなく燃焼させ、手作業でゆっくりと時間をかけて燻すことで、燻製のムラを抑えた均一な味わいが特長。国産じゃがいもを使用した厚切りポテトチップスを、シンプルな塩味に仕立てており、ヒッコリーならではの爽やかさと力強さを併せ持つ燻製香が、じゃがいもの旨みと塩味を引き立て、暑い夏にも満足感のある味わいに仕上げられている。【商品概要】 ■商品名／内容量：「KOIKEYA The燻塩 ヒッコリースモークチップ」／1箱・6袋入（65g／袋） ■価格：1,980円（税込・送料別）■発売日／販売先：7月30日（木）12:00～／湖池屋オンラインショップ（3,000セット限定販売） ■湖池屋オンラインショップ内：(URL) https://www.koikeya-online.jp/shop/lp/summer_kunsei.aspx