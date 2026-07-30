トップに戻る
📅 2026/07/30 執筆者：motoe
トップに戻る

湖池屋「ＫＯＩＫＥＹＡ Ｔｈｅ燻塩より夏限定品」発売

湖池屋（社長：佐藤章）は、ポテトチップスを丸ごと燻製した「KOIKEYA The燻塩」シリーズより、ヒッコリースモークチップで燻製した夏限定の味わい「KOIKEYA The燻塩 ヒッコリースモークチップ」を7月30日（木）より湖池屋オンラインショップにて数量限定で販売を開始した。同商品は、湖池屋オンラインショップ限定商品として2022年に販売を開始し、これまで発売のたびに予定数量を完売してきた人気商品。燻製用の特別な回転釜の中でポテトチップスを動かしながら丸ごと燻製する、ひと手間をかけた製法を採用しており、徹底した温度管理のもと、スモークチップを余すことなく燃焼させ、手作業でゆっくりと時間をかけて燻すことで、燻製のムラを抑えた均一な味わいが特長。国産じゃがいもを使用した厚切りポテトチップスを、シンプルな塩味に仕立てており、ヒッコリーならではの爽やかさと力強さを併せ持つ燻製香が、じゃがいもの旨みと塩味を引き立て、暑い夏にも満足感のある味わいに仕上げられている。【商品概要】 ■商品名／内容量：「KOIKEYA The燻塩 ヒッコリースモークチップ」／1箱・6袋入（65g／袋） ■価格：1,980円（税込・送料別）■発売日／販売先：7月30日（木）12:00～／湖池屋オンラインショップ（3,000セット限定販売） ■湖池屋オンラインショップ内：(URL) https://www.koikeya-online.jp/shop/lp/summer_kunsei.aspx

記事シェア：

関連記事

サカタのタネ「生産者向けカリフラワー新品種種子」発売

サカタのタネは包葉性、生育のそろいに優れ、生産現場の省力化に貢献するカリフラワーの新品種「オーナメントホワイト」の種子を生産者向けに発売する。同商品の一番の特徴は外葉が花蕾を包み込む「包葉性」に優れる…

国分「沖縄　りゅうせき低温流通の株式を取得」

国分グループ本社（東京都中央区、代表取締役会長兼 CEO國分勘兵衛）は沖縄県の食品流通ビジネスを目的に（株）りゅうせきが保有するりゅうせき低温流通（本社沖縄県那覇市、代表取締役社長新里孝）の株式取得、…

フードボイス記事ニュース

国分「平成２５年１月１日付　組織改定」

国分（会長兼社長・國分勘兵衛、本社・東京都中央区）は平成２５年１月１日付組織改定並びに主要人事異動を発表した。組織改定（平成２５年１月１日付）経営統括本部、国際事業部を新設、１）事業開発部海外事業担当…