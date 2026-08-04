ダイショー「野菜しゃぶしゃぶ用スープ」３品発売

ダイショーは、2026年秋冬の新製品として「ねぎが美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ 旨出汁仕立て」「青菜が美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ すき焼き仕立て」「きのこが美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ 麻辣湯仕立て」を8月1日に全国で発売した。同社が実施した調査では、しゃぶしゃぶを季節を問わず食べる人が多い一方、味や具材のマンネリ、最後まで楽しめないといった声が寄せられた。新商品は自由で楽しいエンタメ性のあるしゃぶしゃぶをテーマに、王道の和風だし、人気のすき焼き、トレンドの麻辣湯の3フレーバーをそろえた。「旨出汁仕立て」は、たまり醤油と白醤油にかつお、黒豚だし、ねぎの旨みを加え、炭火の風味をほんのり効かせた。「すき焼き仕立て」は、丸大豆しょうゆに牛だしとかつおの旨みを加え、甘みのあるコク深い味わいに仕上げた。「麻辣湯仕立て」は、チキンとポークの白湯スープに豆板醤とスターアニス、花椒、ジンジャー、赤唐辛子、こしょうを加え、痺れと辛さを楽しめる味わいとした。いずれも好みの野菜や肉を合わせられ、食後のシメまで楽しめる濃縮タイプとなっている。＜商品情報＞商品名：ねぎが美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ 旨出汁仕立て／青菜が美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ すき焼き仕立て／きのこが美味しい 野菜しゃぶしゃぶ用スープ 麻辣湯仕立て、容量：各700g、希望小売価格：各394円（税込）、発売日：2026年8月1日、発売地域：全国、販路：量販店などの青果コーナー、問い合わせ：ダイショー お客様相談窓口 TEL 0120-092-860、https://www.daisho.co.jp