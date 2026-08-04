三幸製菓「三幸の柿の種 よしもとカレー風味」発売

三幸製菓は、吉本興業との初のコラボレーション商品「三幸の柿の種 よしもとカレー風味」を8月3日から全国で期間限定発売した。両社が掲げる「世の中に笑顔と感動を届ける」との理念を背景に、吉本興業の社員食堂で人気No.1の「よしもとカレー」の味わいを柿の種で再現した。野菜をじっくり煮込んだ自然な甘みに続いてスパイスの辛みが広がる味わいが特徴。93g商品はピーナッツ入りで、コクのあるピーナッツが辛さを和らげる。小袋には「DOWNTOWN+」とコラボレーションした全11種類の大喜利をデザインした。コンビニエンスストア限定の30g商品はピーナッツを入れず、甘さと辛さを直接感じられるおつまみ向けの味わいとした。パッケージには笑い、漫才、コントをイメージした吹き出し型の皿を描き、コラボレーションの楽しさを表現している。＜商品情報＞商品名：三幸の柿の種 よしもとカレー風味、内容量：93g、参考価格：税抜270円、発売日：2026年8月3日、販売地域：全国／商品名：三幸の柿の種 よしもとカレー風味、内容量：30g、参考価格：税抜148円、発売日：2026年8月3日、販売地域：全国のコンビニエンスストア限定